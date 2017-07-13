В Шымкенте начался суд над Тулешовым

Источник: Tengrinews

Ему предъявляются обвинения по ряду статьей Уголовного кодекса как новой редакции, так и в редакции 1997 года, в основном касающихся финансовых и экономических преступлений. В том числе Тулешова обвиняют в уклонении от уплаты налогов, нарушении бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также даче взятки в крупном размере.

По данным СМИ, кроме Тулешова на скамье подсудимых еще 8 человек, среди них три женщины. Некоторые из них — бывшие работники пивзавода, но также имеются и госчиновники, обвиняемые в получении крупных сумм взяток. Процесс заявлен как открытый.

Ранее Тохтар Тулешов уже был осужден к 21 году лишения свободы. Известный бизнесмен обвинялся в ряде преступлений. Среди них — создание и руководство организованной преступной группой, истязание, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, похищение, разбой, убийство, пропаганда и публикация призывов к захвату власти.

По версии следствия, Тулешов обвинялся в попытке насильственного изменения конституционного строя Казахстана, создании и руководстве экстремистской группой, кроме того, в создании транснационального сообщества, участии в нем, финансировании деятельности преступной группы, разработке каналов финансирования и бандитизма.