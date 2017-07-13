Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
10 трагических и странных смертей во время секса
Кремль ответил СМИ о приезде Путина на Валаам со "спутницей"
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Украина разделится на два-три псевдогосударства – эксперт
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8ДТП в Баварии
07:46 (мск), источник: Tengrinews

В Шымкенте начался суд над Тулешовым

В Шымкенте начался суд над Тулешовым. Отметим, несколько дней назад процесс не состоялся из-за неявки адвокатов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Ему предъявляются обвинения по ряду статьей Уголовного кодекса как новой редакции, так и в редакции 1997 года, в основном касающихся финансовых и экономических преступлений. В том числе Тулешова обвиняют в уклонении от уплаты налогов, нарушении бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также даче взятки в крупном размере.

По данным СМИ, кроме Тулешова на скамье подсудимых еще 8 человек, среди них три женщины. Некоторые из них — бывшие работники пивзавода, но также имеются и госчиновники, обвиняемые в получении крупных сумм взяток. Процесс заявлен как открытый.

Ранее Тохтар Тулешов уже был осужден к 21 году лишения свободы. Известный бизнесмен обвинялся в ряде преступлений. Среди них — создание и руководство организованной преступной группой, истязание, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, похищение, разбой, убийство, пропаганда и публикация призывов к захвату власти.

По версии следствия, Тулешов обвинялся в попытке насильственного изменения конституционного строя Казахстана, создании и руководстве экстремистской группой, кроме того, в создании транснационального сообщества, участии в нем, финансировании деятельности преступной группы, разработке каналов финансирования и бандитизма.

Приговором специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Астаны от 7 ноября 2016 года 24 подсудимых были признаны виновными в инкриминируемых им деяниях и приговорены к различным мерам наказания. Также сообщалось о том, что части обвиняемых по делу Тулешова смягчили наказание по амнистии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Младенца, оставленного матерью в квартире приняли за брошенного в Павлодаре
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Reuters сообщило о новых поставках газовых турбин в Крым
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за коррупцию
Спорт
Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил Уже в субботу казанский «Рубин» играет дома с «Краснодаром» в первом туре РФПЛ, но лишь в среду вечером Курбан Бердыев впервые поговорил с журналистами
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
Москва изменит схему наземного транспорта из-за реновации
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
В России на треть выросло число обанкротившихся строителей
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь