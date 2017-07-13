В Иркутской области ищут свидетелей ДТП, в котором погиб ребенок

В Иркутской области ищут свидетелей дорожной аварии, в которой погиб ребенок. Как 13 июля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, 3 июля около 16:30 на 81 км автодороги P-258 «Байкал» в Шелеховском районе столкнулись автомобиль «Тойота Королла» и седельный тягач «Вольво» с полуприцепом-цистерной. В результате ДТП водитель иномарки, его супруга и ребенок госпитализированы. Второй ребенок семейной пары при доставлении в больницу скончался.