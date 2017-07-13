В Новосибирской области потерялся грибник
Двое мужчин и женщина отправились за грибами, один из них пропал, поиски осложнил вечерний ливень, рассказали спасатели АСС НСО.
Двое мужчин и женщина отправились за грибами, один из них пропал, поиски осложнил вечерний ливень, рассказали спасатели АСС НСО.
В Новосибирской области потерялся грибник, об этом сообщается в группе АСС НСО.
Спасатели получили сообщение о пропавшем мужчине накануне вечером.
Двое мужчин и женщина отправились в лес за грибами неподалёку от села Малиновка Новосибирской области. В первый раз троица встретилась в условном месте днем. Договорились вновь сойтись в 17 часов. В указанное время третий мужчина 70 лет не вернулся.
«На место выехали сотрудники РОВД и спасатели Новосибирского
Поиск был затруднен сильным ливнем. К сожалению, поиск результатов не дал. .
«Не забывайте брать с собой в поход вышеуказанную технику, она поможет спасателям как можно быстрее прийти Вам на помощь!», — рассказали спасатели.