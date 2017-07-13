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08:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области потерялся грибник

Двое мужчин и женщина отправились за грибами, один из них пропал, поиски осложнил вечерний ливень, рассказали спасатели АСС НСО.

В Новосибирской области потерялся грибник, об этом сообщается в группе АСС НСО.

Спасатели получили сообщение о пропавшем мужчине накануне вечером.

Двое мужчин и женщина отправились в лес за грибами неподалёку от села Малиновка Новосибирской области. В первый раз троица встретилась в условном месте днем. Договорились вновь сойтись в 17 часов. В указанное время третий мужчина 70 лет не вернулся.

«На место выехали сотрудники РОВД и спасатели Новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО. Выяснилось, что у потерпевшего нет с собой ни телефона, ни фонарика никаких других средств которые дали бы ему возможность дать знать о своем месте нахождения», — рассказали спасатели.

Поиск был затруднен сильным ливнем. К сожалению, поиск результатов не дал. .

«Не забывайте брать с собой в поход вышеуказанную технику, она поможет спасателям как можно быстрее прийти Вам на помощь!», — рассказали спасатели.

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