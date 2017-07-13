Суд отправил в СИЗО следователя по особо важным делам, подозреваемого во взяточниистве

Суд посчитал, что, находясь на свободе, Александр Козлов сможет оказывать давление на свидетелей. Напомним, бывшего следователя по особо важным делам Александра Козлова силовики задержали 10 июля. Примечательно, что 7 июля он уволился из следственного комитета якобы по собственному желанию.
«В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя второго отдела ОВД Александра Козлова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей “Приготовление к получению взятки в особо крупном размере”. По версии следствия, в период с апреля 2017 по июль 2017 у подозреваемого, возник преступный умысел на получение через посредников взятки в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. Однако довести преступный умысел до конца он не смог, в связи с тем, что был задержан», — рассказал Александр Скорик.
Известно, что следователь Александр Козлов вел дело бывшего замдиректора челябинского филиала «Ростелеком» и директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» Василия Прокопенко. Взятка, по предварительной информации в 4 миллиона рублей, предназначалась Козлову за положительное решения вопроса в пользу обвиняемого. Козлов также являлся членом следственной группы по уголовному делу бывшего сенатора Константина Цыбко.
Сам обвиняемый своей вины не признает. Расследование уголовного дела продолжается.