На стройке Перми найден боевой снаряд

Источник: Вести - Пермь

Накануне Пермь облетела новость — на стройке в микрорайоне «Ива» обнаружен снаряд. Оказывается, опасную находку сделали еще 4 июля. Но силовики решили сохранить все в тайне. Все же информация просочилась, и в первую очередь стало интересно, почему боеприпас все еще лежит на месте, не обезврежен, не уничтожен.

Наверное, сейчас это самый труднодоступный объект в Перми — строительная площадка на улице Сакко и Ванцетти. Там за строительным забором был обнаружен снаряд неизвестного происхождения и времени производства. Строители были эвакуированы. С возвышение видно сам котлован, строительная техника, может быть, присутствует, а вот людей там нет. Здесь присутствуют сотрудники ЧОП и полиция, но внутрь они не пускают.

На место выезжали пермские специалисты, об этом сообщили в военном комиссариате Пермского края.

Военный комиссариат Пермского края (по телефону):