Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Кремль ответил СМИ о приезде Путина на Валаам со "спутницей"
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро
Отмечающий 60-летие Юрий Стоянов пообещал зрителям новое шоу
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Украина разделится на два-три псевдогосударства – эксперт
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8ДТП в Баварии
08:09 (мск), источник: Newslab.ru

Ребенок обрушил футбольные ворота на друга

Маленький мальчик получил серьезную травму ноги, сейчас в случившемся разбираются следователи.

В Новоселовском районе Красноярского края 5-летний мальчик получил перелом ноги из-за упавших футбольных ворот, сообщили в ГСУ СК по краю. ЧП произошло еще 2 июля в поселке Интикуль — на территории не функционирующей начальной общеобразовательной школы.

По предварительным данным следователей, двое мальчиков 5 и 6 лет играли там без присмотра взрослых. В ходе игры старший из них выбил две подпорки, при помощи которых у стены склада удерживалась одна секция ранее демонтированных металлических ворот. «В связи с этим секция ворот упала на правую ногу другого мальчика. В результате 5-летний ребенок получил телесные повреждения в виде закрытого перелома правой ноги», — рассказали в управлении.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Разбившийся в Красноярске байкер оказался злостным нарушителем ПДД
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Reuters сообщило о новых поставках газовых турбин в Крым
Песков рассказал, кто был в машине с Путиным на Валааме
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за коррупцию
Спорт
Курбан Бердыев: Ждали Наваса, но он закончил Уже в субботу казанский «Рубин» играет дома с «Краснодаром» в первом туре РФПЛ, но лишь в среду вечером Курбан Бердыев впервые поговорил с журналистами
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Предложение новостроек в Подмосковье упало до минимума
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь