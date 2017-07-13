Ребенок обрушил футбольные ворота на друга
Маленький мальчик получил серьезную травму ноги, сейчас в случившемся разбираются следователи.
Маленький мальчик получил серьезную травму ноги, сейчас в случившемся разбираются следователи.
В Новоселовском районе Красноярского края 5-летний мальчик получил перелом ноги
По предварительным данным следователей, двое мальчиков 5 и 6 лет играли там без присмотра взрослых. В ходе игры старший из них выбил две подпорки, при помощи которых у стены склада удерживалась одна секция ранее демонтированных металлических ворот. «В связи с этим секция ворот упала на правую ногу другого мальчика. В результате 5-летний ребенок получил телесные повреждения в виде закрытого перелома правой ноги», — рассказали в управлении.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, ребенку назначена