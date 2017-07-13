Ребенок обрушил футбольные ворота на друга

В Новоселовском районе Красноярского края 5-летний мальчик получил перелом ноги из-за упавших футбольных ворот, сообщили в ГСУ СК по краю. ЧП произошло еще 2 июля в поселке Интикуль — на территории не функционирующей начальной общеобразовательной школы.

По предварительным данным следователей, двое мальчиков 5 и 6 лет играли там без присмотра взрослых. В ходе игры старший из них выбил две подпорки, при помощи которых у стены склада удерживалась одна секция ранее демонтированных металлических ворот. «В связи с этим секция ворот упала на правую ногу другого мальчика. В результате 5-летний ребенок получил телесные повреждения в виде закрытого перелома правой ноги», — рассказали в управлении.