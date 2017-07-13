В Волгограде осудили сиделку, обокравшую своих подопечных

Карамышева работала сиделкой у пожилой семейной пары. Каким-то образом ей стало известно, где хранились стариковские сбережения, и она, недолго думая, решила обратить это знание в свою пользу. А именно — улучив момент, вытащила из пиджака, висевшего в шкафу, 45 тысяч рублей и распорядилась ими по собственному усмотрению.