В Волгограде осудили сиделку, обокравшую своих подопечных
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал местную жительницу Карамышеву виновной в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Дело, по просьбе подсудимой, рассматривалось в особом порядке.
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал местную жительницу Карамышеву виновной в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Дело, по просьбе подсудимой, рассматривалось в особом порядке.
Карамышева работала сиделкой у пожилой семейной пары.
Вину свою Карамышева признала. Как сообщили РИАЦ в