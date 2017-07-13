В Пласте подросток скинул 10-летнего мальчика в овощную яму

Установлено, что в феврале 2017 года, находясь на отвале в районе бывшего овощехранилища, подросток схватил сзади под руки 10-летнего мальчика и бросил его в яму.

«Мальчик получил телесные повреждения в виде закрытого перелома лучевой кости со смещением, разрыва капсулы локтевого сустава, которые квалифицируются как средней тяжести вред здоровью. Впоследствии ребенок перенес операцию, фиксацию руки спицами на срок 3−4 месяца», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В соответствии с законом несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет уже самостоятельно несут ответственность за причиненный ими вред.