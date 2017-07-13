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09:52 (мск), источник: Uralpress.ru

В Пласте подросток скинул 10-летнего мальчика в овощную яму

В Пласте (Челябинская область) 14-летний подросток связал руки 10-летнему мальчику и сбросил его в яму. Прокурор требует компенсацию за моральный ущерб.

Установлено, что в феврале 2017 года, находясь на отвале в районе бывшего овощехранилища, подросток схватил сзади под руки 10-летнего мальчика и бросил его в яму.

«Мальчик получил телесные повреждения в виде закрытого перелома лучевой кости со смещением, разрыва капсулы локтевого сустава, которые квалифицируются как средней тяжести вред здоровью. Впоследствии ребенок перенес операцию, фиксацию руки спицами на срок 3−4 месяца», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В соответствии с законом несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет уже самостоятельно несут ответственность за причиненный ими вред.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с требованием взыскать в пользу 10-летнего ребенка денежную компенсацию в размере 60 тысяч рублей за моральный вред. В случае недостаточности доходов или иного имущества несовершеннолетнего взыскание компенсации произвести с родителей подростка.

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