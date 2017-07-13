В Челябинске водитель иномарки снес торговый павильон и оправил четырех человек в больницу
Сегодня ночью, 13 июля, в Челябинске водитель «Тойоты Авенсис» врезался в торговый павильон. Четыре человека на больничной койке.
Сегодня ночью, 13 июля, в Челябинске водитель «Тойоты Авенсис» врезался в торговый павильон. Четыре человека на больничной койке.
Эту аварию бурно обсуждают в социальных сетях. Очевидцы пишут, что удар был такой силы, что один из пассажиров вылетел через багажное отделение. У одной из пассажирок серьезная травма спины, а у самого водителя пробита голова. Пользователи соцсети предполагают, что виновник аварии сильной превысил скорость.
«110 километров в час вполне достаточно, если машина начала кувыркаться это все. У меня так товарищ погиб. Три переворота через капот, две недели в коме и умер потом», — пишет один из комментаторов.
«Опять наверно перед “пешеходником” скорость не скинули, а там здоровенные лежачие полицейские. Там часто
По факту