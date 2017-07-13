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09:54 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске водитель иномарки снес торговый павильон и оправил четырех человек в больницу

Сегодня ночью, 13 июля, в Челябинске водитель «Тойоты Авенсис» врезался в торговый павильон. Четыре человека на больничной койке.

Дорожно-транспортное происшествия произошло в Ленинском районе города Челябинска на улице Новороссийской. 29-летний водитель «Тойоты Авенсис» не справился с управлением, снес девять пролетов барьерного ограждения и врезался в торговый павильон. Об этом сообщили в отделе пропаганды дорожного движения ГИБДД Челябинска. В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки доставлены в больницу.

Эту аварию бурно обсуждают в социальных сетях. Очевидцы пишут, что удар был такой силы, что один из пассажиров вылетел через багажное отделение. У одной из пассажирок серьезная травма спины, а у самого водителя пробита голова. Пользователи соцсети предполагают, что виновник аварии сильной превысил скорость.

«110 километров в час вполне достаточно, если машина начала кувыркаться это все. У меня так товарищ погиб. Три переворота через капот, две недели в коме и умер потом», — пишет один из комментаторов.

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«Опять наверно перед “пешеходником” скорость не скинули, а там здоровенные лежачие полицейские. Там часто кто-нибудь влетает. Ну и люди дорогу переходят по диагонали, где попало, только не по зебре», — предполагает еще один пользователь соцсети.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.

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