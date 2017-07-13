В Челябинске водитель иномарки снес торговый павильон и оправил четырех человек в больницу

Дорожно-транспортное происшествия произошло в Ленинском районе города Челябинска на улице Новороссийской. 29-летний водитель «Тойоты Авенсис» не справился с управлением, снес девять пролетов барьерного ограждения и врезался в торговый павильон. Об этом сообщили в отделе пропаганды дорожного движения ГИБДД Челябинска. В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки доставлены в больницу.

Эту аварию бурно обсуждают в социальных сетях. Очевидцы пишут, что удар был такой силы, что один из пассажиров вылетел через багажное отделение. У одной из пассажирок серьезная травма спины, а у самого водителя пробита голова. Пользователи соцсети предполагают, что виновник аварии сильной превысил скорость.

«110 километров в час вполне достаточно, если машина начала кувыркаться это все. У меня так товарищ погиб. Три переворота через капот, две недели в коме и умер потом», — пишет один из комментаторов.

<div id="vk_post_-79266957_37331"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-79266957_37331", -79266957, 37331, 'aeD787hYtJUvsrUhmzk2PxyXCwDr')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Опять наверно перед “пешеходником” скорость не скинули, а там здоровенные лежачие полицейские. Там часто кто-нибудь влетает. Ну и люди дорогу переходят по диагонали, где попало, только не по зебре», — предполагает еще один пользователь соцсети.