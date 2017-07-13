Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
10 трагических и странных смертей во время секса
Кремль раскрыл личность «спутника или спутницы» Путина на Валааме
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
Как убрать жирок: 7 дельных советов
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12Щиты Венесуэлы
09:51 (мск), источник: ТАСС

При пожаре в ангаре под Петербургом погибли семь человек

Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Семь человек стали жертвами пожара, возникшего в ангаре в городе Колпино Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Площадь пожара составила 600 кв. метров, произошло частичное обрушение кровли, — сказал источник. — Возгорание было быстро ликвидировано. Но в ходе разбора завалов были обнаружены тела семи рабочих».

По предварительным данным, все они граждане Узбекистана, которые работали в этом ангаре, где производилась тротуарная плитка.

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Reuters: в Крым поставлены две новые турбины, "похожие на производимые Siemens"
Захарова назвала видео о "лесных братьях" попыткой НАТО извратить историю
Reuters: в Крым поставлены две новые турбины, "похожие на производимые Siemens"
Белый дом сообщил о рисках нового проекта с санкциями против РФ
Захарова прокомментировала видео НАТО о «лесных братьях»
Reuters сообщило о новых поставках газовых турбин в Крым
Россияне назвали запомнившиеся темы со встречи Путина и Трампа
Умерла Тамара Миансарова
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Набиуллина: экономика РФ находится в начале нового цикла роста
Спорт
«Реал» продлил контракт с Хамесом Родригесом Во вторник «Бавария» объявила, что взяла в аренду у «Реала» Родригеса сроком на два сезона
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь