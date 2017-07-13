При пожаре в ангаре под Петербургом погибли семь человек
Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Семь человек стали жертвами пожара, возникшего в ангаре в городе Колпино Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«Площадь пожара составила 600 кв. метров, произошло частичное обрушение кровли, — сказал источник. — Возгорание было быстро ликвидировано. Но в ходе разбора завалов были обнаружены тела семи рабочих».
По предварительным данным, все они граждане Узбекистана, которые работали в этом ангаре, где производилась тротуарная плитка.
По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.