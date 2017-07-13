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11:22 (мск), источник: Volga News

В Самаре у лыжной базы «Чайка» сотрудники ФСБ обнаружили тайник с крупной партией психотропных веществ

В июле в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконному обороту наркотиков, Управлением ФСБ России по Самарской области была получена информация о приобретении и последующем сокрытии неустановленным лицом психотропных веществ в специально оборудованном тайнике на участке местности, расположенном в 500 метрах от лыжной базы «Чайка» г. Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ по Самарской области, 1 июля их сотрудниками при обследовании указанного участка местности на глубине 20 см был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет черного цвета с порошкообразным веществом, общей массой с упаковкой свыше 2600 грамм.

Согласно справке эксперта, направленное на исследование вещество является смесью 2-фторамфетамина и 4-фторамфетамина, производных психотропного вещества амфетамин, массой 2521,77 грамм.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст. 228.1 УК РФ, реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

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