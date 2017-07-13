В Самаре у лыжной базы «Чайка» сотрудники ФСБ обнаружили тайник с крупной партией психотропных веществ
В июле в ходе проведения комплекса
В июле в ходе проведения комплекса
По данным УФСБ по Самарской области, 1 июля их сотрудниками при обследовании указанного участка местности на глубине 20 см был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет черного цвета с порошкообразным веществом, общей массой с упаковкой свыше 2600 грамм.
Согласно справке эксперта, направленное на исследование вещество является смесью 2-фторамфетамина и 4-фторамфетамина, производных психотропного вещества амфетамин, массой 2521,77 грамм.
«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст. 228.1 УК РФ, реализуется комплекс