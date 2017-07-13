В Самаре у лыжной базы «Чайка» сотрудники ФСБ обнаружили тайник с крупной партией психотропных веществ

В июле в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконному обороту наркотиков, Управлением ФСБ России по Самарской области была получена информация о приобретении и последующем сокрытии неустановленным лицом психотропных веществ в специально оборудованном тайнике на участке местности, расположенном в 500 метрах от лыжной базы «Чайка» г. Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.