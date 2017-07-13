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11:22 (мск), источник: Городской репортер

«Аэрофлот» 13 июля отменил рейс в Ростов из-за непогоды

«Аэрофлот» в четверг, 13 июля, отменил или перенес ряд региональных и международных рейсов из столичного аэропорта Шереметьево из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба компании.

Так, среди отмененных рейсов оказался и перелет в Ростов, самолет должен был прибыть в 15:20.

Как говорится в сообщении авиаперевозчика, пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформить билет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки.

Напомним, ранее МЧС распространило предупреждение о дожде, грозе и усилении ветра в регионах Центральной России.

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