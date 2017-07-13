В Шахтах задержали подозреваемого в девяти мошенничествах
В Шахтах полицейские задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в совершении серии мошенничеств на территории Ростовской области, сообщает
В Шахтах полицейские задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в совершении серии мошенничеств на территории Ростовской области, сообщает
По данным полиции, мужчина звонил людям, представлялся их родственником и сообщал, что его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.
«За непривлечение его к административной ответственности подозреваемый просил потерпевших переслать ему на мобильный номер телефона денежные средства. Получив желаемую сумму, он переставал выходить на связь и скрывался. Общая сумма ущерба, причиненная гражданам, составила порядка 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Уже установлено девять фактов преступной деятельности, сейчас правоохранители выясняют причастность мужчины к совершению подобных мошенничеств на территории Ростовской области. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.