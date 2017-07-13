Четверо пострадавших в аварии с перевернувшейся иномаркой в Челябинске доставлены в больницу

Авария произошла у дома № 27 на улице Новороссийской. Иномарка вылетела с дороги, снесла девять пролетов ограждения и врезалась в торговый павильон. Потом машина перевернулась на бок. В ГИБДД нет данных о том, что водитель был пьян, пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на инспектора ГИБДД Виталия Мордовина.