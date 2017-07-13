Алексею Улюкаеву продлили домашний арест

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 15 августа домашний арест бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву по уголовному делу о получении взятки в $2 млн, передает корреспондент ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения до 15 августа», — огласила решение судья.

В ходе заседания следователь сообщил, что Улюкаев и его защита фактически завершили ознакомление с материалами дела, но заявили по его итогам три объемных ходатайства, разрешение которых требует дополнительного времени. «После разрешения ходатайств материалы дела должны быть переданы в прокуратуру для составления и утверждения обвинительного заключения», — пояснил следователь, уточнив, что сроки передачи дела в суд в связи с необходимостью соблюсти процессуальные нормы остаются неизвестными.

В свою очередь Улюкаев просил об изменении меры пресечения на подписку о невыезде или разрешении совершать ежедневные прогулки в течение трех часов, а не двух, как это было ранее. «Дело уже завершено, я не могу и не имею намерений влиять на действия следствия», — сказал в суде Улюкаев.

Дело Улюкаева

Экс-министр отбывает домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи. Как отмечается в постановлении суда, телефоном он может пользоваться только для вызова скорой помощи или спасательной службы.

Читайте также Экс-главе минэкономразвития Улюкаеву грозит до 15 лет тюрьмы

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает СК, министр был задержан при получении взятки в 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» выкупить у государства 50,08% акций «Башнефти». Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании «Роснефть».