Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет вместо пожизненного

Источник: Агентство «Москва»

Кроме того, суд лишил его звания лейтенанта и ордена и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Четверо других обвиняемых, которых суд счел соучастниками преступления, получили до 19 лет колонии.

Как следует из вердикта присяжных, Дадаев признан виновным в том, что вечером 27 февраля 2015 года выстрелил в Немцова не менее шести раз на Большом Москворецком мосту у стен Кремля в Москве.

После того как прокурор на основании вердикта запросил для него пожизненный срок, обвиняемый сказал: «Я не виноват, волею Аллаха не склоню голову ни перед кем, ни перед прокуратурой, ни перед [следователем] Красновым, ни перед ФСБ».

Сразу после задержания Дадаев дал признательные показания, но потом отказался от своих слов, заявив, что дал их под пытками.

Предполагаемые соучастники преступления также получили длительные сроки: Анзор Губашев приговорен к 19 годам колонии, Шадид Губашев — к 16 годам, Темирлан Эскерханов — к 14 годам, а Хамзат Бахаев — к 11 годам строгого режима. Ни один из них не признал вину.

Адвокат семьи Немцова высказывал сомнения в том, что вина Бахаева действительно доказана. Однако присяжные заседатели признали всех пятерых обвиняемых виновными и не заслуживающими снисхождения.

По делу Немцова проходил еще один подозреваемый — Беслан Шаванов. Следствие считает, что он сидел за рулем автомобиля, на котором Дадаев скрылся с места преступления. Однако при попытке задержания Шаванова 7 марта 2015 года он был убит, в связи с чем уголовное дело против него было закрыто.

По официальной версии, Немцов был убит на почве религиозной ненависти. Следствие считает организатором и заказчиком преступления офицера батальона «Север» Руслана Мухудинова, он объявлен в международный розыск.

Родственники Немцова считают, что Мухудинов, фактически работавший водителем у Руслана Геремеева — замкомандира батальона «Север» и родственника депутата Госдумы Адама Делимханова — не мог организовать такое преступление.

Они требуют проверить на причастность к убийству самого Геремеева, но допросить его следствию не удалось и в материалах дела он не фигурирует.