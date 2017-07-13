В Воронеже брат до смерти избил свою сестру в квартире
Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали.
Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали.
Недавно в полицию поступило сообщение из больницы, где скончалась женщина. Пострадавшую привезли со множеством травм из квартиры в доме на улице Матросова.
Полицейские выяснили, что 30 июня между 53-летней погибшей и её 48-летним братом произошел конфликт. Мужчина начал жестоко избивать родственницу. Женщина выбежала на лестничную клетку и позвала на помощь. Соседи вызвали скорую и полицию.
«Сразу после причинения телесных повреждений сестре, мужчина скрылся, — рассказали в
Известно, что при допросе мужчина во всем признался. За убийство сестры брату теперь грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.