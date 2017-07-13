В Воронеже брат до смерти избил свою сестру в квартире

Недавно в полицию поступило сообщение из больницы, где скончалась женщина. Пострадавшую привезли со множеством травм из квартиры в доме на улице Матросова.

Полицейские выяснили, что 30 июня между 53-летней погибшей и её 48-летним братом произошел конфликт. Мужчина начал жестоко избивать родственницу. Женщина выбежала на лестничную клетку и позвала на помощь. Соседи вызвали скорую и полицию.

«Сразу после причинения телесных повреждений сестре, мужчина скрылся, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Подозреваемый был объявлен в розыск. Накануне его задержали правоохранители».