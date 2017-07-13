В Омске на остановке «КДЦ Кристалл» горит обувной киоск

Следующее сообщение поступило в паблик «Аварийный Омск» в 15:00. Подписчик Андрей выложил видеозапись, на которой осуждал прохожих и зевак в том, что никто не вызвал пожарных, а только снимают, оправдывая себя тем, что их телефон занят — «я снимаю» — говорили прохожие.