Раскрытое дело: как расследовали убийство Бориса Немцова

Политика Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Спустя 11 месяцев Следственный комитет объявил фигурантам дела об окончании следствия. 2.
9 июня 2017 года коллегия присяжных заседателей вынесла свой вердикт. Виновными были признаны все пятеро обвиняемых: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев. 13 июля 2017 года Московский областной военный суд на основании вердикта присяжных вынес обвиняемым приговор.
Кто проходил по делу и какие они получили сроки