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16:16 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте задержали незаконно торговавших иностранцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). В Ялте в ходе рейда по выявлению и пресечению несанкционированной торговли и оказания услуг на территории Ялтинского региона были задержаны 6 иностранных граждан.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения администрации Ялты.

Среди задержанных оказались по 3 гражданина Украины и Узбекистана, которые нарушили сроки пребывания на территории Российской Федерации, а также осуществляли незаконную торговлю продуктами питания и текстильной продукцией на территории города.

«Данные граждане не соблюдали сроки пребывания на территории страны, уклонились от выезда и понесут административную ответственность. С момента составления протокола данные граждане должны выехать за пределы страны в течение 15 суток. В случае, если нарушители не выезжают за пределы Российской Федерации, в отношении них будет применена мера административного выдворения за пределы страны сроком на 5 лет», — пояснил инспектор миграционного контроля управления по вопросам миграции ФМС в Ялте Юлия Островская.

В отношении правонарушителей были составлены протоколы по части первой статьи 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» Кодекса РФ об административных правонарушениях. А также составлено 6 административных материалов по статьям 3.11 и 6.1 закона РК «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

В рейде, который проходил на улице Московской и на набережной имени Ленина, участвовали специалисты отдела муниципального контроля по благоустройству городской администрации вместе с сотрудниками УМВД России по городу Ялте, а также сотрудники управления Федеральной миграционной службы России по Республике Крым в Ялте и Отдела судебных приставов по городу Ялта.

«Такой подход к работе позволит кардинально решить данную проблему. Группа будет работать постоянно, в том числе и в вечернее время, поскольку именно в это время суток в центральной части города стихийно осуществляется несанкционированная торговля и оказание услуг», — подчеркнул заместитель главы администрации Ялты Иван Паюк.

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