В пункт приема металлолома в Калининграде сдали снаряды времен ВОВ

Склад предметов, похожих на боеприпасы, обнаружили на территории пункта на улице Портовой. На место были вызваны специалисты инженерно-технической группы ОМОН. Они выяснили, что это фрагменты и гильзы разнокалиберных снарядов времен Великой Отечественной войны.

Взрывчатого вещества в них не было и только поэтому они не представляют опасности для жизни и здоровья граждан.