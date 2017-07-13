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16:54 (мск), источник: АиФ Калининград

В пункт приема металлолома в Калининграде сдали снаряды времен ВОВ

В пункт приема металлолома в Калининграде сдали снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Склад предметов, похожих на боеприпасы, обнаружили на территории пункта на улице Портовой. На место были вызваны специалисты инженерно-технической группы ОМОН. Они выяснили, что это фрагменты и гильзы разнокалиберных снарядов времен Великой Отечественной войны.

Взрывчатого вещества в них не было и только поэтому они не представляют опасности для жизни и здоровья граждан.

«Добровольная выдача боеприпасов, взрывчатых веществ, оружия и его основных частей освобождает от привлечения к уголовной ответственности при отсутствии иного состава преступления. В случае обнаружения подобных предметов, необходимо избегать их самостоятельной транспортировки и немедленно информировать правоохранительные органы», — напомнили в ведомстве.

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