В пункт приема металлолома в Калининграде сдали снаряды времен ВОВ
В пункт приема металлолома в Калининграде сдали снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщает
В пункт приема металлолома в Калининграде сдали снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщает
Склад предметов, похожих на боеприпасы, обнаружили на территории пункта на улице Портовой. На место были вызваны специалисты
Взрывчатого вещества в них не было и только поэтому они не представляют опасности для жизни и здоровья граждан.
«Добровольная выдача боеприпасов, взрывчатых веществ, оружия и его основных частей освобождает от привлечения к уголовной ответственности при отсутствии иного состава преступления. В случае обнаружения подобных предметов, необходимо избегать их самостоятельной транспортировки и немедленно информировать правоохранительные органы», — напомнили в ведомстве.