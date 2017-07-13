В Коктебеле спасли мужчину и ребенка, вышедших на лодке в море
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). Крымские сотрудники МЧС спасли двух отдыхающих, в том числе ребенка, которые вышли на резиновой лодке в море и пропали. Как сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). Крымские сотрудники МЧС спасли двух отдыхающих, в том числе ребенка, которые вышли на резиновой лодке в море и пропали. Как сообщили в
По информации МЧС, связь с пропавшими отдыхающими отсутствовала. К месту предполагаемого местонахождения пострадавших немедленно были направлены специалисты
«Пострадавшие — 35-летний мужчина и 6-летний ребенок, жители Бахчисарайского района, были отбуксированы на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались. С ними была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасного поведения на воде и во время отдыха», — рассказали в МЧС.