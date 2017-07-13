В Коктебеле спасли мужчину и ребенка, вышедших на лодке в море

«Пострадавшие — 35-летний мужчина и 6-летний ребенок, жители Бахчисарайского района, были отбуксированы на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались. С ними была проведена разъяснительная беседа по правилам безопасного поведения на воде и во время отдыха», — рассказали в МЧС.