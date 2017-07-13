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15:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Четыре человека пострадали при столкновении Subaru и LADA Priora в Усть-Куте Приангарья

Проводится проверка.

Столкновение Subaru Forester и LADA Priora произошло на улице Заречная в Усть-Куте Иркутской области сегодня, 13 июля. В результате ДТП пострадали двое пассажиров, а также водители транспортных средств. Инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожного-транспортного происшествия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительной информации, управлявший иномаркой 27-летний мужчина, будучи в нетрезвом виде, выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный седан.

«В обоих транспортных средствах находилось по одному пассажиру, которые получили различные травмы. Кроме того, телесные повреждения были причинены и водителям автомашин», — отметили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются свидетели и очевидцы случившегося.

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