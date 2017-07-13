Четыре человека пострадали при столкновении Subaru и LADA Priora в Усть-Куте Приангарья
Проводится проверка.
Проводится проверка.
Столкновение Subaru Forester и LADA Priora произошло на улице Заречная в
По предварительной информации, управлявший иномаркой 27-летний мужчина, будучи в нетрезвом виде, выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный седан.
«В обоих транспортных средствах находилось по одному пассажиру, которые получили различные травмы. Кроме того, телесные повреждения были причинены и водителям автомашин», — отметили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются свидетели и очевидцы случившегося.