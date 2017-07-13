Полицейские всю ночь искали без вести пропавшего школьника в Черемхове Иркутской области
Мальчика обнаружили в квартире знакомого.
Мальчика обнаружили в квартире знакомого.
Сотрудники полиции в Черемхове Иркутской области всю ночь искали без вести пропавшего 13-летнего школьника, который ушел из дома 12 июля. Правоохранителями незамедлительно были сформированы поисковые группы, в которые вошли участковые уполномоченные полиции, инспекторы по дела несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска. Ориентировка на пропавшего была передана всем наружным службам полиции. В результате мальчик был обнаружен инспекторами ПДН в квартире своего знакомого и возвращен родителям. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Сейчас с несовершеннолетним и законными представителями проведена профилактическая беседа, устанавливаются причины такого поступка», — отметили в ведомстве.
В отношении матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей будет составлен протокол об административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.