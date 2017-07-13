Брала взятки. Экс-чиновницу челябинской мэрии осудили за помощь в устройстве в детсады

В центральном районном суде Челябинска состоялось оглашение приговора экс-заместителю начальника Управления по социально-экономическим вопросам Галине Леонтьевой. Она обвинялась в получении взяток от родителей за ускоренное устройство их детей в детские сады.

Женщину признали виновной и назначили наказание в виде штрафа на сумму 250 тысяч рублей и лишения права занимать должности муниципального или госслужащего, которое тут же отменили из-за истечения срока давности — разбирательства длились более двух лет. «Не так-то легко дело, шитое белыми нитками, отправить в суд», — прокомментировал адвокат Галины Леонтьевой.

На суде присутствовал отец Леонтьевой, который заплакал, услышав вердикт. Поддержать экс-чиновницу пришли и ее коллеги, которые характеризовали женщину исключительно с положительной стороны.

По окончании заседания Галина Леонтьева заявила, что намерена обжаловать решение суда, поскольку, по ее словам, она не совершала преступления, в котором ее обвинили.

«Изобличающих показаний против Галины никто не давал, — прокомментировал адвокат подсудимой Евгений Воронкин. — Все допрошенные сотрудники говорят, что она была квалифицированным специалистом, хорошим работником. Деньги получали посредники, которые ее не изобличили. На судебных разбирательствах ставился вопрос о привлечении Шуфлят, посредницы, по 159 статье УК РФ, потому что она использовала связь с Леонтьевой, их дружеские отношения, в своих корыстных целях».

«Вообще не известно, были эти деньги или нет. Все эти показания только со слов оперативников и следователей», — подчеркнула фигурант дела. Галина Леонтьева также сообщила, что после случившегося потеряла не только свою репутацию, но и подругу. Общение «подельниц» прекратилось, хотя Леонтьева, по ее словам, пыталась наладить контакт со Светланой Шуфлят. Также женщина напомнила, что была уволена из Управления образования. По словам адвоката, начальник заявил ей прямым текстом: ФСБ давит. Либо ты, либо я.

В деле Леонтьевой предоставила суду документы, которые свидетельствуют о многочисленных отказах в приеме на работу из-за записи в трудовой книжке.

«Интересна мотивировка увольнения, — отметил Евгений. Сначала уволили в связи с привлечением к уголовной ответственности, а потом переиграли ситуацию, испугались того, что была нарушена презумпция невиновности, сделали подтасовку и уволили уже на основании однократного грубого нарушения своих обязанностей».

Женщина добавила: «Мне фсбшники сразу сказали, что дело будет передано в центральный суд, а там все будет сделано так, как надо. А я пошла по единственно правильному пути. Давать ложные показания против своих начальников? Это вопрос совести».