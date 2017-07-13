Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: россиян выставили из отелей в Турции
Что чума подарила прогрессу
Кремль раскрыл личность «спутника или спутницы» Путина на Валааме
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
Блогер поспорил с History Channel о судьбе Амелии ЭрхартЯпонец разоблачил «сенсационное доказательство» того, что летчица Амелия Эрхарт не разбилась, а попала в плен
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
СМИ рассказали о новейших истребителях в составе авиаполка РФ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8Хрупкие льды Антарктиды
14:26 (мск), источник: Uralpress.ru

Суд опросил свидетелей по делу бывшего вице-мэра Копейска

Копейский городской суд (Челябинская область) в четверг, 13 июля, опросил свидетелей в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы города Татьяны Котельниковой, обвиняемой в мошенничестве с использование служебного положения. Экс-чиновница трудоустраивала в мэрию «мертвые души».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Ольга Кадочникова, сегодня состоялось третье заседание по делу бывшего вице-мэра. Был опрошен один свидетель, пришедший на заседание, и заслушаны показания других свидетелей, которые на суд не явились и написали заявления, чтобы их показания были оглашены.

Читайте также
Экс-мэра Копейска Истомина отправили в колонию строгого режима

«Следующее заседание по данному уголовному делу состоится 25 июля в 9 часов 30 минут. На заседании будут исследовать материалы уголовного дела», — уточнила Ольга Кадочникова.

Уголовное дело в отношении Котельниковой было возбуждено в мае 2016 года по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»). В марте 2017 года обвинение переквалифицировали на часть 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).

По версии следствия, Котельникова фиктивно трудоустроила человека на должность специалиста отдела кадров администрации города. Таким образом, она с июня 2014 года по май 2014 года похитила денежные средства в размере 269 тысяч 400 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Тем самым она причинила администрации Копейска ущерб в крупном размере. Уголовное дело в отношении Котельниковой возбудили в мае 2016 года. В марте 2017 года по решению суда ее временно отстранили от должности. В ходе расследования обвиняемая добровольно погасила причиненный ущерб в сумме 232 тысячи рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Челябинцы объединяются для защиты в суде зеленого пояса города
Убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима
Дональд Трамп рассказал о встрече с Владимиром Путиным
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Siemens
Количество выпущенных карт «Мир» превысило 10 млн штук
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Набиуллина: экономика РФ находится в начале нового цикла роста
Спорт
Почему этот сезон РФПЛ будет особенным Вот-вот начнётся новый чемпионат России по футболу. Разбираемся, чего нам ждать на этот раз
Авто
Интерьер «внедорожной» Lada Vesta: получилось практично и ярко Lada раскрывает интерьер нового универсала Vesta SW Cross, менее яркую версию которого получит и обычный универсал
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ Звезды отечественного кино и телевидения собрались на презентации нового сезона канала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь