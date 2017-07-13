Суд опросил свидетелей по делу бывшего вице-мэра Копейска

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Ольга Кадочникова, сегодня состоялось третье заседание по делу бывшего вице-мэра. Был опрошен один свидетель, пришедший на заседание, и заслушаны показания других свидетелей, которые на суд не явились и написали заявления, чтобы их показания были оглашены.

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«Следующее заседание по данному уголовному делу состоится 25 июля в 9 часов 30 минут. На заседании будут исследовать материалы уголовного дела», — уточнила Ольга Кадочникова.

Уголовное дело в отношении Котельниковой было возбуждено в мае 2016 года по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»). В марте 2017 года обвинение переквалифицировали на часть 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).