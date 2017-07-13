В Перми появились аферисты на велосипедах

«Мы ехали по улице Локомотивной, заворачивали в переулок на улицу Малкова, перед нами был знак “Жилая зона”. На нашу машину, когда мы были наполовину за знаком, наехал велосипедист. Перевернувшись на капоте, он упал на землю, содрал себе колено и здорово помял машину», — сообщили участники ДТП в социальных сетях.



Потом велосипедист предложил водителю разойтись мирным способом. В его понимании, это 15 тысяч рублей. В сумму такой компенсации он посчитал: грязные кроссовки и штаны, велосипед, который при столкновении не повредился.



Водитель и пассажир решили дождаться правоохранителей. После всех участников ДТП отвезли в участок, взяли объяснительные и выписали по штрафу.