Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Приангарье, в котором погибла 2-летняя девочка

Специализированным следственным отделом по ДТП ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области разыскиваются очевидцы автомобильной аварии, произошедшей в Шелеховском районе Иркутской области 3 июля. В результате ДТП погибла 2-летняя девочка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, около 16.30 на 81-м км автодороги P-258 «Байкал» в Шелеховском районе произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla и седельного тягача Volvo с полуприцепом-цистерной.

«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota, его супруга и ребенок госпитализированы. Второй ребенок семейной пары при доставлении в больницу скончался», — отметили в ведомстве.