Установлены подозреваемые в убийстве российского туриста в Абхазии

«В результате проводимых следственно-оперативных мероприятий установлены подозреваемые в совершении данного преступления, однако в интересах следствия их данные пока не разглашаются», — говорится в сообщении.
Накануне двое преступников в масках, вооружённые огнестрельным и холодным оружием, совершили в устье реки Аапста нападение на группу отдыхающих из Москвы. Кабанов, получивший несколько ножевых ранений в грудную клетку, позже скончался в больнице. По данным Генпрокуратуры Абхазии, нападавшие похитили супругу мужчины, их детей и еще одну женщину находившуюся с ними. Позже похищенные были освобождены.
МВД республики пообещало денежное вознаграждение в миллион рублей за информацию о преступниках, которая бы способствовала их поимке. Семье погибшего правительство республики выплатило компенсацию в размере 500 тыс. рублей.
Для координирования хода расследования данного уголовного дела создан оперативный штаб в составе руководителей министерства внутренних дел и службы государственной безопасности под председательством генерального прокурора республики.