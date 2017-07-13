Установлены подозреваемые в убийстве российского туриста в Абхазии

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«В результате проводимых следственно-оперативных мероприятий установлены подозреваемые в совершении данного преступления, однако в интересах следствия их данные пока не разглашаются», — говорится в сообщении.

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Накануне двое преступников в масках, вооружённые огнестрельным и холодным оружием, совершили в устье реки Аапста нападение на группу отдыхающих из Москвы. Кабанов, получивший несколько ножевых ранений в грудную клетку, позже скончался в больнице. По данным Генпрокуратуры Абхазии, нападавшие похитили супругу мужчины, их детей и еще одну женщину находившуюся с ними. Позже похищенные были освобождены.

МВД республики пообещало денежное вознаграждение в миллион рублей за информацию о преступниках, которая бы способствовала их поимке. Семье погибшего правительство республики выплатило компенсацию в размере 500 тыс. рублей.