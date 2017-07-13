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15:10 (мск), источник: Интерфакс

Установлены подозреваемые в убийстве российского туриста в Абхазии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — Правоохранительные органы Абхазии, расследующие нападение на российских туристов и убийство одного из них, проводят проверку в отношении 20 человек, сообщает в четверг пресс-служба МВД Абхазии.

Источник: Reuters

«В результате проводимых следственно-оперативных мероприятий установлены подозреваемые в совершении данного преступления, однако в интересах следствия их данные пока не разглашаются», — говорится в сообщении.

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Накануне двое преступников в масках, вооружённые огнестрельным и холодным оружием, совершили в устье реки Аапста нападение на группу отдыхающих из Москвы. Кабанов, получивший несколько ножевых ранений в грудную клетку, позже скончался в больнице. По данным Генпрокуратуры Абхазии, нападавшие похитили супругу мужчины, их детей и еще одну женщину находившуюся с ними. Позже похищенные были освобождены.

МВД республики пообещало денежное вознаграждение в миллион рублей за информацию о преступниках, которая бы способствовала их поимке. Семье погибшего правительство республики выплатило компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

Для координирования хода расследования данного уголовного дела создан оперативный штаб в составе руководителей министерства внутренних дел и службы государственной безопасности под председательством генерального прокурора республики.

Комментарии
3
N Z
Преступность, она и в любой стране называется преступностью.
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Alexander Sokolov
Там и из-за купленного по подложным документам жилья убивали...
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ДМИТРИЙ ШУЛЯК
суть не раскрыта.как и причина нападения.
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