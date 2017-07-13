Осуждённый волгоградец использовал маршрутку для пересылки наркотиков

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, установлено, что волгоградец, по просьбе своего знакомого из Киквидзенского района, переслал ему крупную партию спайсов. Замаскированную посылку с наркотиком он вручил водителю маршрутного такси. Получатель был задержан с поличным на автостанции в станице Преображенской.

Расследование выяснило, что волгоградец не отбыл полностью ранее назначенное ему наказание. Он приговорён к 10 годам 6 месяцам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Его знакомый из Киквидзенского района осужден к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.