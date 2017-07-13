Осуждённый волгоградец использовал маршрутку для пересылки наркотиков
Центральный районный суда Волгограда признал 21-летнего местного жителя виновным в незаконной пересылке наркотиков в крупном размере. Свою вину подсудимый признал частично.
Центральный районный суда Волгограда признал 21-летнего местного жителя виновным в незаконной пересылке наркотиков в крупном размере. Свою вину подсудимый признал частично.
Как сообщила РИАЦ
Расследование выяснило, что волгоградец не отбыл полностью ранее назначенное ему наказание. Он приговорён к 10 годам 6 месяцам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Его знакомый из Киквидзенского района осужден к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.