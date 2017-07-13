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16:35 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Женщину сдуло насмерть при взлете самолета на Карибах

Новозеландская туристка погибла на острове Сен-Мартен в Карибском море, наблюдая за взлетом самолета из международного аэропорта принцессы Юлианы, где лайнеры вынуждены лететь над головами туристов из-за небольшой длины ВПП.

Источник: Prus/CC0

Как сообщает местная полиция, 57-летняя женщина смотрела на взлет воздушного судна, держась за ограждение аэропорта, однако ее снесло сильным воздушным потоком от двигателей Boeing 737.

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Как сообщают местные СМИ, туристка упала и ударилась головой о бетонную конструкцию. Женщину оперативно отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.

Карибский остров Сен-Мартен (или Синт-Мартен) поделен на две примерно одинаковых части между Францией и Нидерландами. Аэропорт принцессы Юлианы и прилегающий к нему пляж Махо расположены на голландской стороне.

Благодаря возможности рассмотреть взлет и посадку лайнеров с минимального расстояния пляжная территория стала очень популярна у авиаспоттеров — людей, увлекающихся наблюдением за самолетами.

ВПП аэропорта начинается в 50 метрах от пляжа. По периметру воздушной гавани установлены знаки, предупреждающие об опасности нахождения у заграждения.

Международный аэропорт принцессы Юлианы считается одним из самых опасных аэропортов мира.

Длина его взлетно-посадочной полосы составляет всего 2300 метров.

Несмотря на это, десятки туристов стоят, вцепившись в сетку ограждения, и делают селфи. На некоторых выложенных в интернет записях видно, как ноги некоторых любителей острых ощущений отрываются от земли под действием воздушного потока, исходящего из двигателей лайнеров.

Директор туристического агентства голландской половины острова Роландо Брисон сказал газете New Zealand Herald, что уже поговорил с родственниками погибшей авиалюбительницы.

Вечером я встретился с семьей покойной, и они признали, что поступили неправильно, проигнорировав предупреждающие об опасности знаки. 
Роландо Брисон
Директор туристического агентства

«Они сожалеют, что их страсть к риску привела к худшему возможному исходу», — сказал он.

Полиция нидерландской стороны Сен-Мартена регулярно предупреждает туристов об опасности нахождения вблизи ВПП.

«Мы знаем, что взлет и посадка самолетов в международном аэропорту Сен-Мартена — известная всему миру достопримечательность. Но многие туристы хотят испытать острые ощущения от пролета воздушных судов над их головой, и потому стоят и держатся за ограждение, где их окатывает поток воздуха из двигателей. Однако это крайне опасное занятие», — заявили в полиции.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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