Женщину сдуло насмерть при взлете самолета на Карибах
Новозеландская туристка погибла на острове
Новозеландская туристка погибла на острове
Как сообщает местная полиция, 57-летняя женщина смотрела на взлет воздушного судна, держась за ограждение аэропорта, однако ее снесло сильным воздушным потоком от двигателей Boeing 737.
Как сообщают местные СМИ, туристка упала и ударилась головой о бетонную конструкцию. Женщину оперативно отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.
Карибский остров
Благодаря возможности рассмотреть взлет и посадку лайнеров с минимального расстояния пляжная территория стала очень популярна у авиаспоттеров — людей, увлекающихся наблюдением за самолетами.
ВПП аэропорта начинается в 50 метрах от пляжа. По периметру воздушной гавани установлены знаки, предупреждающие об опасности нахождения у заграждения.
Длина его
Несмотря на это, десятки туристов стоят, вцепившись в сетку ограждения, и делают селфи. На некоторых выложенных в интернет записях видно, как ноги некоторых любителей острых ощущений отрываются от земли под действием воздушного потока, исходящего из двигателей лайнеров.
Директор туристического агентства голландской половины острова Роландо Брисон сказал газете New Zealand Herald, что уже поговорил с родственниками погибшей авиалюбительницы.
Вечером я встретился с семьей покойной, и они признали, что поступили неправильно, проигнорировав предупреждающие об опасности знаки.
«Они сожалеют, что их страсть к риску привела к худшему возможному исходу», — сказал он.
Полиция нидерландской стороны
«Мы знаем, что взлет и посадка самолетов в международном аэропорту