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16:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Сочинских полицейских обвиняют в получении взятки за покровительство бизнесмена

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Полицейских обвиняли в получении взятки в виде денег за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые А. и К. в июне 2016 года получили от предпринимателя 300 тыс. руб. за общее покровительство по службе. Оно выражалось в не осуществлении оперативно-розыскной и служебной деятельности в отношении коммерческой организации, а также за невоспрепятствование ведению предпринимательской деятельности.

В момент передачи денег А. задержали. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

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