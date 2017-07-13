Сочинских полицейских обвиняют в получении взятки за покровительство бизнесмена

Полицейских обвиняли в получении взятки в виде денег за общее покровительство по службе в пользу взяткодателя, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые А. и К. в июне 2016 года получили от предпринимателя 300 тыс. руб. за общее покровительство по службе. Оно выражалось в не осуществлении оперативно-розыскной и служебной деятельности в отношении коммерческой организации, а также за невоспрепятствование ведению предпринимательской деятельности.