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16:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Бывшего челябинского омбудсмена задержала полиция

Вновь при демонтаже парковки.

Бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова доставили в отдел полиции Центрального района Челябинска, передает «Уралинформбюро». Задержание произошло, когда он приехал на якобы незаконно демонтируемую автостоянку, предположительно принадлежащую его брату, чьи интересы он взялся представлять.

«Тут полиция совершает рейдерский захват. В очередной раз меня задержали, хоть я им и показал доверенность, паспорт. Было решение уполномоченного по защите прав предпринимателей, что демонтаж объектов по ранее выданным разрешениям может осуществляться только на основании решения суда. Однако служба демонтажа сегодня приехала и все снесла», — пояснил Севастьянов суть конфликта.

Не исключено, что после составления протокола, экс-омбудсмен вновь предстанет перед судом и получит очередной срок административного ареста.

Аналогичная история приключилась с Алексеем Севастьяновым в апреле 2017 года. Тогда, также после выезда на демонтируемую стоянку, бывшего уполномоченного арестовали на 7 суток.

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