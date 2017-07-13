Омские полицейские вернули омичам похищенные автомобили

Полицейские предупреждают, что за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Такое наказание грозит правонарушителю, который попал в аварию на угнанном Volkswagen.

В сообщении на сайте УМВД России по Омской области указано, что информация о столкновении двух автомобилей на ул. 19-го Партсъезда поступила от очевидцев. По приезду полицейских владельцы транспорта на месте отсутствовали. Расположение иномарок и характер повреждений позволили при осмотре полицейским предположить, что водитель одного автомобиля допустил наезд на припаркованный у дороги другой автомобиль. Связавшись с владельцем «виновного» автомобиля стажи порядка выяснили, что мужчина находится в отпуске в другом городе, а ключи от машины он оставлял своей 15-летней родственнице, проживающей с ним в одном доме.

Как установили дознаватели городского отдела полиции № 10, в день совершения угона к девушке в гости приходили одноклассники. В компании с ними был выпускник школы, который, услышав историю об оставленных ключах, взял их без разрешения и решил прокатиться на чужой машине. Проехав 100 метров, 17-летний омич не справился с управлением, допустил столкновение с другой иномаркой, после чего бросил машину открытой и скрылся.