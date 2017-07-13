На Кубани руководитель предприятия недоплатил 248 миллионов рублей налогов
Прокуратура Кавказского района провела проверку соблюдения требований законодательства о налогах и сборах.
Прокуратура Кавказского района провела проверку соблюдения требований законодательства о налогах и сборах.
Установлено, что руководитель ООО «Заря-1», предоставляя налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за период 3 квартала 2016 года на сумму более 248 млн рублей.
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения территориальным отделом СКР по краю в отношении руководителя ООО «Заря-1» возбуждено уголовное дело.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Краснодарского края, сообщает