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16:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Убийцы нижегородского таксиста приговорены к 18 и 9 годам колонии

Вину в инкриминируемых деяниях они признали частично.

Убийцы нижегородского таксиста приговорены к 18 и 9 годам колонии. По данным регионального СУ СК России, преступление было совершено 15 июня 2016 года.

Двое, один из них несовершеннолетний, на такси приехали в безлюдное место на Анкудиновское шоссе Приокского района Нижегородской области. Пассажиры напали на водителя, жестоко избили, вытащили у пострадавшего кошелек с 4 тыс. рублей. От попытки угнать автомобиль злоумышленники отказались, поскольку заметили приближающуюся к ним машину.

В ту же ночь, перебравшись в Сормовский район, они вызвали такси, на которой приехали в Приокский район Нижнего Новгорода. В гаражном кооперативе они напали на водителя, избили его, а также, накинув веревку на шею, попытались задушить потерпевшего.

Оказав активное сопротивление, таксист освободился от захвата и выбрался из салона автомобиля, но упал на землю рядом с машиной. После этого подсудимые нанесли по несколько ударов камнем по голове водителю. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался.

Злоумышленники похитили принадлежавшие пострадавшему 3 тысячи рублей и автомобиль стоимостью 406 тысяч рублей. После совершенного они скрылись на похищенном автомобиле с места совершения преступления. Проехав по ул. Голованова, они протаранили несколько припаркованных машин.

Вину в инкриминируемых деяниях они признали частично, находились под стражей. Ранее судимы не были.

Приговором суда 21-летнему подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а несовершеннолетнему — в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

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