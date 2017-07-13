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15:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму туристка из Москвы потеряла сознание в «Бухте Любви»

21-летней девушке стало плохо на диком пляже.

Курортный сезон в разгаре и работы у спасателей добавилось.

— Вечером, 12 июля, спасателям сообщили, что на диком пляже в Бухте Любви, что рядом с поселком Новый Свет, у девушки ухудшилось самочувствие, и она потеряла сознание, — сообщает пресс-служба МЧС России по РК. — Пострадавшая оказалась уроженкой города Химки Московской области.

Спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда вооружились носилками и донесли девушку до машины «Скорой». После оказания медпомощи туристке стало лучше, и от госпитализации она отказалась.

В районе поселка Новый Свет в этот день потребовалась помощь и 59-летней туристке из Брянска, которая на склоне горы травмировала ногу.

— Женщине на ногу наложили шину и на носилках отнесли к «Скорой помощи», — рассказали в пресс-службе МЧС России по РК.

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