В Крыму туристка из Москвы потеряла сознание в «Бухте Любви»

Курортный сезон в разгаре и работы у спасателей добавилось.

— Вечером, 12 июля, спасателям сообщили, что на диком пляже в Бухте Любви, что рядом с поселком Новый Свет, у девушки ухудшилось самочувствие, и она потеряла сознание, — сообщает пресс-служба МЧС России по РК. — Пострадавшая оказалась уроженкой города Химки Московской области.

Спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда вооружились носилками и донесли девушку до машины «Скорой». После оказания медпомощи туристке стало лучше, и от госпитализации она отказалась.

В районе поселка Новый Свет в этот день потребовалась помощь и 59-летней туристке из Брянска, которая на склоне горы травмировала ногу.