В Крыму туристка из Москвы потеряла сознание в «Бухте Любви»
21-летней девушке стало плохо на диком пляже.
21-летней девушке стало плохо на диком пляже.
Курортный сезон в разгаре и работы у спасателей добавилось.
— Вечером, 12 июля, спасателям сообщили, что на диком пляже в Бухте Любви, что рядом с поселком Новый Свет, у девушки ухудшилось самочувствие, и она потеряла сознание, — сообщает
Спасатели Судакского
В районе поселка Новый Свет в этот день потребовалась помощь и 59-летней туристке из Брянска, которая на склоне горы травмировала ногу.
— Женщине на ногу наложили шину и на носилках отнесли к «Скорой помощи», — рассказали в