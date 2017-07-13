Россия обжаловала решение ЕСПЧ по бесланскому делу
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — Россия обжаловала в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение по делу о захвате в 2004 году заложников в бесланской школе, заявили в
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — Россия обжаловала в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение по делу о захвате в 2004 году заложников в бесланской школе, заявили в
«Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека обжаловал постановление ЕСПЧ по делу “Тагаева и другие против Российской Федерации”, касающемуся обстоятельств захвата вооруженными террористами 1 сентября 2004 г. заложников в школе № 1 г. Беслана Северной Осетии», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства в четверг.
«Ходатайство российских властей о передаче дела в Большую Палату основано на выявленных очевидных противоречиях в практике ЕСПЧ, сформированной по схожим обстоятельствам в отношении других стран Совета Европы, что, в свою очередь, может рассматриваться как явное применение в отношении России двойных стандартов при оценке Европейским Судом эффективности планирования и контроля спасательной операции, а также необходимости применения силы сотрудниками отрядов специального назначения в ходе проведения контртеррористической операции и освобождения заложников», — говорится в сообщении.
Минюст РФ тогда заявил, что не согласен с решением и намерен обратиться с жалобой в Большую палату ЕСПЧ в середине лета.
Решение о компенсациях вступит в силу только после того, как ЕСПЧ либо примет решение о передаче апелляции в Большую палату и жалоба будет рассмотрена, либо откажет в принятии к апелляционному рассмотрению.
Истцами выступили 409 человек, в числе которых как бывшие заложники и пострадавшие, так и родственники бывших заложников, а также убитых и раненых.
Школа № 1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тыс. человек — школьники, их родители и учителя, — оказались в заложниках. В течение трех дней их держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человек, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.