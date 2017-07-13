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17:14 (мск), источник: Интерфакс

Россия обжаловала решение ЕСПЧ по бесланскому делу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — Россия обжаловала в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение по делу о захвате в 2004 году заложников в бесланской школе, заявили в пресс-службе Минюста РФ.

Источник: РИА "Новости"
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«Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека обжаловал постановление ЕСПЧ по делу “Тагаева и другие против Российской Федерации”, касающемуся обстоятельств захвата вооруженными террористами 1 сентября 2004 г. заложников в школе № 1 г. Беслана Северной Осетии», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства в четверг.

«Ходатайство российских властей о передаче дела в Большую Палату основано на выявленных очевидных противоречиях в практике ЕСПЧ, сформированной по схожим обстоятельствам в отношении других стран Совета Европы, что, в свою очередь, может рассматриваться как явное применение в отношении России двойных стандартов при оценке Европейским Судом эффективности планирования и контроля спасательной операции, а также необходимости применения силы сотрудниками отрядов специального назначения в ходе проведения контртеррористической операции и освобождения заложников», — говорится в сообщении.

ЕСПЧ в апреле постановил, что Россия должна выплатить в общей сложности 2,955 млн евро истцам по делу о захвате заложников в школе Беслана в сентябре 2004 года, а также 88 тыс. евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек.

Минюст РФ тогда заявил, что не согласен с решением и намерен обратиться с жалобой в Большую палату ЕСПЧ в середине лета.

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Решение о компенсациях вступит в силу только после того, как ЕСПЧ либо примет решение о передаче апелляции в Большую палату и жалоба будет рассмотрена, либо откажет в принятии к апелляционному рассмотрению.

Истцами выступили 409 человек, в числе которых как бывшие заложники и пострадавшие, так и родственники бывших заложников, а также убитых и раненых.

Школа № 1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тыс. человек — школьники, их родители и учителя, — оказались в заложниках. В течение трех дней их держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человек, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.

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