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17:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области объявлена чрезвычайно высокая пожароопасность

Волгоградский ЦГМС прогнозирует 14−16 июля в Калачёвском районе и в большинстве районов восточной половины Волгоградской области, а также в городе Волгограде чрезвычайно высокую пожароопасность — 5 класс горимости леса.

В отдельных районах западной половины Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность — 4 класс горимости леса, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области.

ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов. На всей территории Волгоградской области с 3 июля 2017 установлен особый противопожарный режим. Во время которого запрещено пребывание граждан в лесах, запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.

Запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.

В случае пожара звоните по телефону «101».

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