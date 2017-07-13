В Волгоградской области объявлена чрезвычайно высокая пожароопасность
Волгоградский ЦГМС прогнозирует
Волгоградский ЦГМС прогнозирует
В отдельных районах западной половины Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность — 4 класс горимости леса, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области.
ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов. На всей территории Волгоградской области с 3 июля 2017 установлен особый противопожарный режим. Во время которого запрещено пребывание граждан в лесах, запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.
Запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.
В случае пожара звоните по телефону «101».