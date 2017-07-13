В Волгоградской области объявлена чрезвычайно высокая пожароопасность

ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов. На всей территории Волгоградской области с 3 июля 2017 установлен особый противопожарный режим. Во время которого запрещено пребывание граждан в лесах, запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.