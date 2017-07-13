В отца невесты попала молния прямо на свадьбе

Источник: Publika.md

«Как только я сказал: “Адам (жених — ред.), ты такой счастливчик”, глаза моей дочери, которая в этот момент смотрела на меня — просто повылазили из орбит. Потому что вдруг прямо позади меня вспыхнула молния», — рассказывает мужчина.

В тот самый момент он глянул на свою руку и увидел, что она горит. Но, судя по его словам, это его не особо смутило.

«Было похоже, что я держал молнию прямо в руке. Это было потрясающе. Я уверен, что аж подпрыгнул, потому что я был в сильном шоке. Но потом я пришел в себя и даже продолжал говорить», — признался Джей-Пи.

Однако и тут ему не удалось закончить речь — звукооператоры приказали ему отдать микрофон. Без тени волнения канадец подошел и на глазах ошеломленных гостей выполнил их указание.

«Они все думали, что скончаюсь на месте», — вспоминает счастливчик.

Однако на одной лишь молнии погода решила не останавливаться — пошел дождь, поэтому все присутствующие переместились под установленный шатер.