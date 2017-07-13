В отца невесты попала молния прямо на свадьбе
Канадец
Канадец
«Как только я сказал: “Адам (жених — ред.), ты такой счастливчик”, глаза моей дочери, которая в этот момент смотрела на меня — просто повылазили из орбит. Потому что вдруг прямо позади меня вспыхнула молния», — рассказывает мужчина.
В тот самый момент он глянул на свою руку и увидел, что она горит. Но, судя по его словам, это его не особо смутило.
«Было похоже, что я держал молнию прямо в руке. Это было потрясающе. Я уверен, что аж подпрыгнул, потому что я был в сильном шоке. Но потом я пришел в себя и даже продолжал говорить», — признался
Однако и тут ему не удалось закончить речь — звукооператоры приказали ему отдать микрофон. Без тени волнения канадец подошел и на глазах ошеломленных гостей выполнил их указание.
«Они все думали, что скончаюсь на месте», — вспоминает счастливчик.
Однако на одной лишь молнии погода решила не останавливаться — пошел дождь, поэтому все присутствующие переместились под установленный шатер.
«Мы просто оставались там и обсуждали случившееся, пока дождь не закончился. Это было действительно хорошо и весело», — смеется
Через несколько дней он посетил врача, чтобы проверить последствия удара молнией. Врач с удивлением отметил, что от произошедшего не осталось и следа, кроме слегка обгоревшей кожи на пальце.
«Многие не такие крупные люди погибли бы. Я не знаю, как это случилось, что я мог и дальше ходить. Но, как мне кажется, мое колено даже стало лучше работать», — шутит канадец.