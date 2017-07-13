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17:09 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Двойное ДТП произошло на выезде из Краснодара

В результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей пострадали двое.

Микроавтобус Mercedes, ехавший с пассажирами из Краснодара по Ейскому шоссе, столкнулся с остановившимся на крайней правой полосе автомобилем Ford. В результате легковой автомобиль отбросило на металлический отбойник, а микроавтобус — на еще одну легковушку марки Chevrolet.

«От удара осколки полетели в микроавтобус. В результате ДТП двое пострадали», — сообщила инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД Краснодара Ольга Запьянцева.

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