В Волгограде на пешеходном переходе сбили ребенка на велосипеде
ДТП произошло в Краснооктябрьском районе города на улице Менделеева 13 июля в районе трех часов дня.
ДТП произошло в Краснооктябрьском районе города на улице Менделеева 13 июля в районе трех часов дня.
По словам очевидцев происшествия, отечественная машина проехала на красный сигнал светофора, где в это время по пешеходному переходу переезжал юный велосипедист.
Водитель «четырнадцатой» попытался уйти от удара, но все же зацепил ребенка и улетел через бордюр в кусты. Пострадавший мальчик 8−10 лет получил травмы рук и ног. К месту происшествия приехали «скорая» и сотрудники ДПС.
Подробности происшествия уточняются.