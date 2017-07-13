По резонансному делу о похищении с дальнейшими отставками прокуроров в Караганде оглашен приговор

Источник: Kazinform

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам признал троих жителей Темиртау виновными в похищении мужчины и его убийстве. Генпрокуратура выявила низкое качество расследования этого дела и отправила в отставку первого заместителя прокурора Карагандинской области Рашида Дубаева, начальника управления прокуратуры Алмаса Абдакасова и прокурора Темиртау Биржана Шаулиева.

«Суд приговорил: признать подсудимых Морева Алексея и Джабиева Тураджа виновными по статьям 99 Уголовного кодекса “убийство”, 125 УК “похищение человека”, незаконное хранение огнестрельного оружия и неправомерное завладение транспортным средством. Суд приговорил: Мореву Алексею назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы. Джабиеву Тураджу назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы», — огласил приговор судья Шарип Сисимбаев.

Третьего подсудимого Алексея Бурцева судья Сисимбаев оправдал по статье 99 УК «Убийство», придя к выводу, что он в момент выстрела в Мейрама Алпысбаева не находился на месте преступления, а сидел в машине. Однако судья признал Бурцева виновным по статье «пособничество в совершении преступления». Он приговорен к 12 годам лишения свободы.

В зале суда родственники подсудимых громко заплакали. Девушка упала в обморок. Присутствовавшие на процессе граждане помогли ей придти в чувства. Судья Шарип Сисимбаев удовлетворил иск родителей погибшего Алпысбаева и обязал осужденных выплатить семье 2 миллиона 500 тысяч тенге в качестве компенсации за понесенную утрату. В частности, Джабиев и Морев должны выплатить по одному миллиону тенге, Бурцев — 500 тысяч тенге.

Мать осужденного Марзия Джабиева дала интервью корреспонденту МИА «Казинформ», сообщив, что прокурор необоснованно вменил ее сыну обвинение в «неправомерном завладении автомобилем».

«Чтобы угнать машину, нужно, чтобы эта машина у человека была. Погибший Алпысбаев ездил на чужой машине. Она даже не была поставлена на учет в дорожно-патрульной полиции Казахстана. Транспорт нелегально доставлен из Киргизии. Госномера поддельные — от Москвича. Долгое время он ездил на нелегальном транспорте. Это законно, нормально? Почему дорожно-патрульная полиция не видела этого нарушения? Достоверно установлено, что незадолго до случившегося Алпысбаев дал приятелю на хранение сумку, в которой лежали маска с прорезями для глаз и бейсбольная бита. Кроме того, сейчас идёт суд в Темиртау. Некий подсудимый Шота Джавихишвили заявил в суде, что вместе с Алпысбаевым совершил разбойное нападение на предпринимательницу. Ее вывезли в лесопосадку, избили и вымогали 50 тысяч долларов. Дело в отношении него прекращено по причине его смерти», — сказала Марзия Джабиева.

По версии следствия и данным суда, потерпевший Алпысбаев ранее угрожал подсудимому Мореву физической расправой, если тот не передаст ему деньги. Однако подсудимый считал это надуманным долгом и для безопасности купил у неизвестных лиц обрез. Он решил наказать Алпысбаева и в сопровождении пятерых друзей похитил Алпысбаева, когда он ехал на «Субару» в Темиртау. Его вывезли в степь в сторону Астаны. В степь отогнали и его машину. В безлюдной местности Морев выстрелил в Алпысбаева из обреза в бедро. Его положили в багажник и заперли машину, сами уехали. Однако вскоре вернулись, чтобы проверить, что происходит с раненым Алпысбаевым. Когда приехали, увидели его в водительском кресле. Он сумел попасть из багажника в салон и завезти машину. Тогда они, по версии следствия, вытащили его из салона и бросили на землю рядом с машиной. Двери закрыли. В итоге он умер.

Труп Алпысбаева был найден следующим утром, 7 сентября в 11 часов сотрудником управления по борьбе с организованной преступностью ДВД. Он случайно нашел в степи труп, отрабатывая оперативные мероприятия по ворам металла. Из шестерых фигурантов на скамью подсудимых сели трое.

Один из них объявлен в межгосударственный розыск, другой фигурант повесился, будучи в розыске. Третий задержан в России и в настоящий момент его экстрадируют в Казахстан. Алексей Морев за похищение и смерть Алпысбаева уже был приговорен к четырем с половиной годам колонии Темиртауским судом. Однако недовольный приговором отец Алпысбаева приехал на прием к заместителю генерального прокурора и сообщил о низком качестве расследования. Он заявил, что большинство причастных к смерти сына избежали наказания.

В Темиртау по поручению заместителя генпрокурора прибыла комиссия, которая показала, что прокуратура Темиртау необоснованно вывела других фигурантов за орбиту уголовного преследования. Приказом Генерального прокурора страны Жакипа Асанова 10 октября 2016 года были освобождены от должностей первый заместитель прокурора области Рашид Дубаев и начальник управления Алмас Абдакасов и руководитель темиртауской прокуратуры Биржан Шаулиев.

Между тем, в тот же день, когда Алпысбаев был убит, он сам, по материалам уголовного дела и по показаниям его друга Шоты Джавахишвили, совершил тяжкое преступление — похищение предпринимательницы. В настоящий момент 23-летний уроженец Грузии Шота Джавахишвили сидит на скамье подсудимых в Темиртауском городском суде. Он обвиняется в похищении предпринимательницы и вымогательстве у нее денег. Дело в отношении Алпысбаева прекращено по причине его смерти.

Предпринимательница, являющаяся владелицей в Темиртау нескольких бутиков, 6 сентября 2014 года выехала на джипе «Прадо» из своего дома, чтобы собрать на своих «точках» выручку. Пока она объезжала отделы, за ней велась слежка на «ВАЗе». Вечером, когда женщина возвращалась домой, проезд ее машине был заблокирован «ВАЗом». По версии следствия, Шота Джавахишвили с Мейрамом Алпысбаевым подсели к женщине в салон и направили на нее пистолет. Ее силой пересадили на пассажирское сиденье, а за руль сел один из преступников.

Предпринимательницу вывезли в лесопосадку на Самаркандском водохранилище, где избили и требовали передать и крупную сумму денег. С нее сняли золотые украшения, забрали из кошелька более 100 тысяч тенге и заперли в багажнике. Они требовали 50 тысяч долларов. Когда избитая женщина сказала, что такой суммы у нее нет, преступники пригрозили убить ее единственную дочь. Забрали у нее ключи от домофона, от квартиры и поехали по ее домашнему адресу. Но войти в квартиру не смогли. Малолетняя дочь предпринимательницы заперлась изнутри и отказалась открывать им дверь. Преступники представились полицейскими и уговаривали впустить их. Девочка тут же позвонила знакомому своей мамы, чем спугнула преступников, и они скрылись.