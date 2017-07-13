Число жертв ДТП на трассе Москва — Петербург возросло до четырех человек

Предварительно, водитель грузовика Scania, следовавшего в сторону Петербурга, совершил наезд на легковой Ford и грузовой Volvo. В свою очередь Volvo врезался в еще один легковой Ford, который совершил наезд на другой грузовик, а тот врезался в легковой Renault.

ГИБДД