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17:44 (мск), источник: Газета.Ру

Число жертв ДТП на трассе Москва — Петербург возросло до четырех человек

Число погибших в результате ДТП на трассе Москва — Санкт-Петербург в Новгородской области увеличилось до четырех человек.

Число погибших в результате ДТП на трассе Москва — Санкт-Петербург в Новгородской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

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По данным пресс-службы, количество пострадавших также увеличилось до четырех.

Предварительно, водитель грузовика Scania, следовавшего в сторону Петербурга, совершил наезд на легковой Ford и грузовой Volvo. В свою очередь Volvo врезался в еще один легковой Ford, который совершил наезд на другой грузовик, а тот врезался в легковой Renault.
ГИБДД

Ранее сообщалось, что в аварии с шестью машинами на трассе Москва — Петербург погибли три человека.

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