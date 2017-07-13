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17:33 (мск), источник: Newtimes.kz

Джип снес легковушку и въехал на остановку в Алматы

Очередное ДТП в Алматы произошло сегодня по проспекту Сейфуллина. Водителю джипа стало плохо и он врезался в Mitsubishi Carisma, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

Оба водителя двигались по проспекту в южном направлении. Проехав улицу Маметова, водитель Mitsubishi Pajero почувствовал слабость и, как показалось очевидцам, потерял сознание. Неуправляемый японский внедорожник повело в сторону, где он столкнулся с а/м Carisma и, вылетев на остановку и сбив мусорную урну, врезался в дерево.

В это время по Сейфуллина шел полицейский, который видел аварию от начала и до конца. Он сразу же поспешил на помощь к водителю внедорожника. Бригада скорой помощи, вызванная на место, осмотрела мужчину, но от госпитализации он, почему-то, отказался и решил остаться на месте ДТП.

«Я, сотрудник следственного Изолятора ЛА155/1, сержант юстиции Мамаев Исвар Камалович, выходя на обед, был очевидцем ДТП, которое произошло по проспекту Сейфуллина. При ДТП пострадавших нет, водителю вовремя оказана помощь. Скорая была вызвана вовремя. Как положено, что было в моих силах, я все сделал», — рассказал он.

На место аварии для выяснения обстоятельств прибыли сотрудники дорожно-патрульной полиции.

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