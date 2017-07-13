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18:23 (мск), источник: ИА REGNUM

В Нижнем Новгороде полковник МВД пойдет под суд за аферу с топливом

Вместе с полицейским будут судить двух его родственников, принимавших участие в реализации преступной схемы.

В Нижнем Новгороде бывший начальник тыла УТ МВД России по ПФО, полковник внутренней службы в отставке пойдет под суд за аферу с поставками топлива для нужд транспортной полиции.

Как сообщили ИА REGNUM в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, вместе с полковником на скамье подсудимых окажутся два его родственника, официально являвшиеся руководителями ООО ТК «Октан», через которое проводились поставки топлива.

На самом деле компания через своих родственников «Октаном» руководил полковник полиции.

С 2011 по 2014 годы между УТ МВД России по ПФО и ООО ТК «Октан» заключались государственные контракты по оказанию услуг транспортировки нефтепродуктов.

Уже установлено, что эти договоры исполнялись не полностью, нефтепродукты в подразделения УТ МВД России по ПФО в ряд адресов не транспортировались. В то же время акты выполненных работ исправно подписывались, а денежные средства за оказанные услуги в полном объеме переводились на расчетный счет ТК «Октан».

В результате умышленных и незаконных действий обвиняемых государству причинен ущерб в размере более чем 800 тыс. рублей.

Участникам преступной схемы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»).

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