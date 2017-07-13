Обнаружен новый вирус-вымогатель, рассылающий личные фото и переписку
Сотрудники компании McAfee обнаружили вирус LeakerLocker в магазине приложений Google Play. Информация об этом была опубликована на сайте организации.
Сотрудники компании McAfee обнаружили вирус LeakerLocker в магазине приложений Google Play. Информация об этом была опубликована на сайте организации.
Особенностью данного вируса является то, что он не шифрует личные данные пользователя, а создает их резервную копию. После этого вредоносное ПО угрожает владельцу гаджета разослать полученные сведения всем контактам. Чтобы личные фото и прочая информация не утекли к знакомым, жертва должна выплатить вымогателям 50 долларов.
Пока что были зафиксированы две программы в магазине приложений с этим вирусом — Booster & Cleaner Pro и Wallpapers Blur HD, которые оперативно были удалены из Google Play.