Обнаружен новый вирус-вымогатель, рассылающий личные фото и переписку

Особенностью данного вируса является то, что он не шифрует личные данные пользователя, а создает их резервную копию. После этого вредоносное ПО угрожает владельцу гаджета разослать полученные сведения всем контактам. Чтобы личные фото и прочая информация не утекли к знакомым, жертва должна выплатить вымогателям 50 долларов.