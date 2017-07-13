Под Екатеринбургом нашли тело сотрудницы Россельхозбанка
Пропавшей почти год назад.
Пропавшей почти год назад.
Пропавшую в августе 2016 года в Екатеринбурге 32-летнюю сотрудницу Россельхозбанка якобы нашли мертвой. Тело Дарьи Тягуновой обнаружили на Чусовском озере — к нему привел убийца девушки, пишут городские СМИ со ссылкой на подругу пропавшей.
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Дарья Тягунова ушла из дома на улице Громова вечером 5 августа 2016 года после ссоры с сожителем и пропала. Поиски продолжались больше месяца. В январе 2017 года было заведено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ).