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22:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Под Екатеринбургом нашли тело сотрудницы Россельхозбанка

Пропавшей почти год назад.

Пропавшую в августе 2016 года в Екатеринбурге 32-летнюю сотрудницу Россельхозбанка якобы нашли мертвой. Тело Дарьи Тягуновой обнаружили на Чусовском озере — к нему привел убийца девушки, пишут городские СМИ со ссылкой на подругу пропавшей.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области вопрос корреспондента «Уралинформбюро» о ходе расследования уголовного дела пока оставили без комментариев.

Дарья Тягунова ушла из дома на улице Громова вечером 5 августа 2016 года после ссоры с сожителем и пропала. Поиски продолжались больше месяца. В январе 2017 года было заведено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ).

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