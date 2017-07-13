Лжеэкстрасенсы из Ростовской области по телефону обманули пенсионера на 15 млн рублей

В июне 2016 года в полицию обратился пожилой житель Москвы. Он рассказал, что по радио услышал объявление о работе экстрасенсорного агентства, которое избавляет от болезней. Пенсионер позвонил по указанному телефону, после чего консультанты соединили его с мужчиной, который представился парапсихологом-экстрасенсом.

«В дальнейшем потерпевший перевел на счет фирмы 15 млн рублей. Однако, когда мужчина понял, что никакого результата от такого лечения нет, он обратился в полицию», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали шестерых подозреваемых. Ими оказались 26-летняя организатор агентства, бухгалтер, а также трое молодых людей в возрасте от 24-х до 33-лет, которые представлялись экстрасенсами, и 36-летний охранник. В арендованном офисе в городе Люберцы злоумышленники открыли колл-центр по оказанию экстрасенсорных услуг и работали с клиентами по телефону. Задержанными оказались уроженцы Московской и Ростовской областей.