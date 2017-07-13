Лжеэкстрасенсы из Ростовской области по телефону обманули пенсионера на 15 млн рублей
В Москве задержали уроженцев Ростовской области, которые под предлогом экстрасенсорных услуг обманули пенсионера на 15 млн рублей.
В Москве задержали уроженцев Ростовской области, которые под предлогом экстрасенсорных услуг обманули пенсионера на 15 млн рублей.
В июне 2016 года в полицию обратился пожилой житель Москвы. Он рассказал, что по радио услышал объявление о работе экстрасенсорного агентства, которое избавляет от болезней. Пенсионер позвонил по указанному телефону, после чего консультанты соединили его с мужчиной, который представился
«В дальнейшем потерпевший перевел на счет фирмы 15 млн рублей. Однако, когда мужчина понял, что никакого результата от такого лечения нет, он обратился в полицию», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе
По факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Пять подозреваемых заключили под стражу, еще одна девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.