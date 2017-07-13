В районе Керчи спасатели помогли больному дельфину

Млекопитающее обнаружили работники научно-экологического общественного объединения, они же и сообщили об этом спасателям. К месту происшествия выдвинулись сотрудники водолазно-спасательного отделения специального морского отряда ГУ МЧС России по Крыму.

Дельфин-белобочка, которого удалось спасти у берегов Керчи.

«По прибытию, стало известно, что членам объединения поступило сообщение о дельфине, продолжительное время находящемся в канале у городского пляжа Керчи. На месте они обнаружили очень слабую, больную белобочку, зависающую на поверхности воды уже на протяжении многих часов», — говорится в сообщении.

С соблюдением максимальных мер осторожности дельфина подняли на борт специализированного плавсредства, после чего транспортировали в безопасную среду обитания.