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18:48 (мск), источник: РИА Крым

В районе Керчи спасатели помогли больному дельфину

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели помогли больному дельфину, застрявшему в канале у городского пляжа Керчи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

Млекопитающее обнаружили работники научно-экологического общественного объединения, они же и сообщили об этом спасателям. К месту происшествия выдвинулись сотрудники водолазно-спасательного отделения специального морского отряда ГУ МЧС России по Крыму.

Дельфин-белобочка, которого удалось спасти у берегов Керчи.

«По прибытию, стало известно, что членам объединения поступило сообщение о дельфине, продолжительное время находящемся в канале у городского пляжа Керчи. На месте они обнаружили очень слабую, больную белобочку, зависающую на поверхности воды уже на протяжении многих часов», — говорится в сообщении.

С соблюдением максимальных мер осторожности дельфина подняли на борт специализированного плавсредства, после чего транспортировали в безопасную среду обитания.

На данный момент за состоянием дельфина продолжают наблюдать специалисты, однако животное нуждается в высококвалифицированной помощи ветеринаров и в дальнейшем лечении.

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