В районе Керчи спасатели помогли больному дельфину
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели помогли больному дельфину, застрявшему в канале у городского пляжа Керчи. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели помогли больному дельфину, застрявшему в канале у городского пляжа Керчи. Об этом сообщает
Млекопитающее обнаружили работники
«По прибытию, стало известно, что членам объединения поступило сообщение о дельфине, продолжительное время находящемся в канале у городского пляжа Керчи. На месте они обнаружили очень слабую, больную белобочку, зависающую на поверхности воды уже на протяжении многих часов», — говорится в сообщении.
С соблюдением максимальных мер осторожности дельфина подняли на борт специализированного плавсредства, после чего транспортировали в безопасную среду обитания.
На данный момент за состоянием дельфина продолжают наблюдать специалисты, однако животное нуждается в высококвалифицированной помощи ветеринаров и в дальнейшем лечении.